محكمة إسبانية تدين مالك ملقا “عبد الله آل ثاني” بالاستيلاء على 8.5 مليون يورو

أدانت محكمة أندلسية، مالك نادي ملقا الإسباني، الشيخ القطري “عبد الله آل ثاني”، بعدما أثببت قيامه عائلته بالاستيلاء على مبلغ مالي من خزينة النادي يصل إلى 8.5 مليون يورو، من أجل إستخدامها في شراء سيارات فاخرة وعقارات خاصة.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية، أن الشرطة المحلية أثبتت بعد التدقيق في حسابات نادي ملقا الذي هبط من الدوري الإسباني في 2018، استيلاء عائلة عبد الله آل ثاني على مبلغ 7.3 مليون يورو على هيئة قروض مالية، وتم إضافة 1.2 مليون يورو آخرى للاستخدام الشخصي، وهو الأمر الذي يعتبر غير قانونيا وفقا للقوانين الإسبانية.

وخسر نادي ملقا مبلغ يصل إلى 43 مليون يورو بعد هبوطه إلى الدوري الاسباني الدرجة الثاينة “السيجوندا” في 2018، ولكن عائلة مالك النادي استمرت في صرف الأموال الخاصة بميزانية النادي، في أمور شخصية.

وكشف التقرير الإسباني، بأن العائلة القطرية اقترضت مبلغ 5.5 مليون يورو فوق 1.4 من الأجر السنوي نظرا لأنهم مجلس إدارة النادي، لكن الأموال لم تعد قط واستخدمت لدفع رحلات طيران وإجازات وللفنادق والسيارات التي يقودها سائق خاص ومحامين وغيرها من النفقات الشخصية.

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وتدعم تلك الاتهامات قرار القاضي في مارس من العام الجاري، عندما أمر بكف يد آل ثاني عن رئاسة النادي، وتعيين الحارس القضائي خوسيه ماريا مونيوز لإدارة شؤون النادي الذي انتقل إلى ملكية القطريين في 2010.

وتم توقيع كفالة بمبلغ 5.4 مليون يورو على عبد الله آل ثاني وأبنائه لتورطهم في جرائم مزعومة، وفي حالة الدفع في الإطار الزمني المحدد سيتم تقويض حصصه في النادي.

والجدير بالذكر، أن الشيخ القطري عبدالله آل ثاني، اشترى نادي ملقا في عام 2010، بمبلغ 36 مليون يورو وفقا لعدة تقارير إسبانية، وعقد عددًا من الصفقات الكبيرة، حتى أنه وصل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2013.

وهبط نادي ملقا في 2018، ويحتل حاليا المركز الـ14 في الدرجة الثانية، ويعانى النادي من أزمات عديدة حتى أن رابطة الدوري الإسباني قد تجبر النادي الأندلسي، على عدد من القرارات الإدارية التي قد تتسبب في هبوطه من الدرجة الثانية.

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