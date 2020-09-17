سوق الانتقالات | رغم اقتراب بانون.. الاهلي يعود إلى باهر المحمدي من جديد!

كشف مصدر داخل الإسماعيلي بأن إدارة الاهلي قامت بالتواصل مجددًا مع رئيس النادي المهندس “إبراهيم عثمان”، للتعاقد مع المدافع “باهر المحمدي” خلال سوق الانتقالات الحالي، مشيرًا إلى أن اللاعب يريد الرحيل عن صفوف الفريق هذا الصيف.

وتعجب البعض من تحرك إدارة الاهلي للتعاقد مع باهر المحمدي في الوقت الراهن، في ظل التكهنات التي أشارت إلى اقتراب مدافع الرجاء المغربي “بدر بانون” من الإنضمام إلى القلعة الحمراء في سوق الانتقالات الجاري.

وقال المصدر: “الاهلي لديه رغبة عارمة في التعاقد مع باهر المحمدي، ولكن هناك أزمة حاليًا في ظل صعوبة التفريط في أي لاعب، لاسيمًا مع ارتباط الفريق بمباريات قوية في البطولة العربية، علاوة على الوضع السيئ للدراويش في بطولة الدوري، واحتلال مركز متأخر للغاية في جدول الترتيب”.

وأضاف: “اللاعب طلب الرحيل عن الإسماعيلي، خلال شهر يناير الماضي، وتم تأجيل الموافقة لنهاية الموسم الحالي، ووكيله يعمل على إخراجه من النادي بأسرع وقت، وجلب له عرضًا من نادي قاسم باشا التركي، لكنه لم يلقى قبول مجلس الإدارة”.

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وتابع المصدر قائلا: “عثمان يرحب بانتقال باهر المحمدي لأي نادٍ، ولكنه يريد منه الخروج إلى أي فريق أوروبي أو خليجي، خاصة أن بيعه للأهلي، سيفتح باب الانتقادات مجددًا من جانب جمهور الإسماعيلي، بعد انتقال أكثر من لاعب للفريق الأحمر في المواسم الماضية، وآخرهم محمود متولي”.

وأكد المصدر: “في حالة بيعه لأي نادٍ، فأن المبلغ المطلوب من جانب النادي الإسماعيلي يصل إلى مليوني دولار، للسماح برحيل اللاعب، وبالفعل كان هناك عرض إماراتي بهذه القيمة من جانب نادي الجزيرة الإماراتي”.

وأوضح المصدر: “النادي الاهلي حتى الآن يتواصل بشكل مستمر مع الإسماعيلي، ولدينا طلبات آخرى مثل الحصول على بعض اللاعبين، وعلى رأسهم حسين السيد وأحمد الشيخ، والثنائي مطلوبان وبقوة من جانب الجهاز الفني وإدارة النادي”.

وختم المصـدر قائلا: “الاهلي والإسماعيلي يتعاونان بشكل جيد في السنوات الماضية، وعلاقة المهندس إبراهيم عثمان مع الكابتن الخطيب رائعة، وفي حالة إصرار اللاعب على الرحيل للأهلي، سوف نوافق، لكن اللاعب حتى الآن لم يبلغنا بشكل رسمي، أنـه يريد اللعب للقلعة الحمراء”.

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