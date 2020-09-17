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رياضة | مفاجأة.. كيكي سيتين يصدم برشلونة بقرار ناري

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. كيكي سيتين يصدم بقرار ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة بشأن علاقة كيكي سيتين مع فريق برشلونة، ويبدو أن تلك العلاقة لم تنتهي برحيل المدرب الإسباني عن تدريب البلوجرانا في الفترة الأخيرة. 

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وأشارت تقارير إسبانية حسب "كوبيه"، إن كيكي سيتين يطالب بمستحقاته كاملة بعد إقالته من تدريب برشلونة، حيث أنه لم يتحصل عليها حتى الآن. 

وأوضحت تلك التقارير إلى أن رونالد كومان المدرب الجديد لا يحق له الجلوس على مقاعد البدلاء في اي مباراة رسمية قبل انتهاء هذة الأزمة. 

يذكر أن كيكي سيتين قد رحل عن تدريب برشلونة بعد الخروج المهين من بطولة أمام بايرن ميونخ والخسارة بنتيجة 8-2 في دور الربع نهائي.

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