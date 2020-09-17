رياضة | تفاصيل صفقة انتقال بيل إلى توتنهام

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تفاصيل صفقة انتقال بيل إلى توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب النجم الدولي الويلزي جاريث بيل مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني من الاقتراب لصفوف نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي وافق على ضم جاريث بيل من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.

‏وأضافت التقارير أن النادي الإنجليزي وافق على اعطاء جاريث بيل راتب بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني سنويا بعد ضمه من صفوف نادي ريال مدريد الذي سيتحمل جزء من رواتب اللاعب.

وسيكون الاعلان عن الصفقة قريبا للغاية خلال الساعات القليلة القادمة بعد اتفاق نادي ريال مدريد الإسباني مع نظيره توتنهام هوتسبير الإنجليزي على كل شئ.