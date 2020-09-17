شكرا لقرائتكم خبر عن النيران مازالت مشتعلة في برشلونة.. معارضو جوسيب يجمعون 20 ألف توقيع لإسقاطه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رغم إخماد النيران في جدران برشلونة الإسباني عقب إقناع ليونيل ميسي بالاستمرار مع الفريق الكاتالوني خلال الفترة المقبلة، إلا أنه مازال حملة جمع التوقيعات ضد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، لإسقاطه وسحب الثقة من مجلسه مستمرة.

وأكد موقع «Sphera Sport»، أن الحملة جمعت حتى الآن ما يقرب من 20 ألف توقيع ضد جوسيب ماريا بارتوميو، مما يعنى أن الأزمات داخل جدران برشلونة مازالت مستمرة ولن تهدأ.