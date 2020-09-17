شكرا لقرائتكم خبر عن توماس توخيل: لست متفاجئا بشأن عقوبات الكلاسيكو الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، إن العقوبات التي أصدرتها رابطة الدوري الفرنسي ليست مفاجأة بالنسبة له، وأنه كان يتوقعها نظرا للأحداث المؤسفة التي شهدها الكلاسيكو الفرنسي بين فريقه ومارسيليا يوم الأحد الماضي وانتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.
وأكد توماسي في تصريحات أبرزها موقع صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن فوز فريقه اليوم على ميتز يعد بمثابة سير باريس سان جيرمان على الطريق الصحيح من جديد داخل معركة الدوري الفرنسي التي تبدو مختلفة ومشتعلة هذا الموسم.
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