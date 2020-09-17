شكرا لقرائتكم خبر عن «ديلي ميل»: جاريث بيل في صفوف توتنهام لمدة موسم مقابل 13 مليون جنيه إسترليني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد موقع «ديلي ميل» البريطاني نجاح فريق توتنهام الإنجليزي بضم جاريث بيل، جناح ريال مدريد، لصفوفه خلال الصيف الجاري رسيما لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 13 مليون جنيه إسترليني. وقال التقرير البريطاني إن الفريق الإنجليزي سيعلن عن الصفقة رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة خاصة أنه اتفق مع النادي الإسباني على الحصول على جزء من المستحقات المالية التي دفعت في صفقة الجناح الويلزي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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