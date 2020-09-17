شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف عن طريقة رحيل كارتيرون عن الزمالك: «اتخضيت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طلعت يوسف، المدير الفني للاتحاد السكندري، أنه لايؤيد الطريقة الذي رحل بها المدرب الفرنسي بارتريس كارتيرون عن فريقه السابق الزمالك، قائلا: «أنا اتخضيت من طريقة رحيله».

أضاف المدير الفني لفريق زعيم الثغر، أن لايريد الحديث عن تجديد عقده مع النادي السكندري خلال هذه المرحلة، وأنه يعشق العمل داخل صفوف الاتحاد.