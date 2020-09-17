شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يستبعد نور السيد لنهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، استبعاد اللاعب نور السيد لنهاية الموسم، بالإضافة خصم جزء من مستحقاته المالية، على خليقة أزمته مع إدارة زعيم الثغر قبل لقاء الأهلي بيومين.

وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية، إن فريقه قدم أداءا فنيا رائعا خلال لقاء الأهلي الإثنين الماضي، مؤكدا أن الاتحاد السكندري سينافس على المربع الذهبي بقوة خلال الموسم الجديد.