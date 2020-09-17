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إيقاف نيمار وفتح تحقيق في واقعة العنصرية بعد مباراة باريس ومرسيليا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إيقاف نيمار وفتح تحقيق في واقعة العنصرية بعد مباراة باريس ومرسيليا

الخميس 17 سبتمبر 2020

إيقاف نيمار وفتح تحقيق في واقعة العنصرية بعد مباراة باريس ومرسيليا

الخليج 365

قررت لجنة الانضباط برابطة الدوري الفرنسي إيقاف البرازيلي نيمار مباراتين عقب أحداث مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام مرسيليا في كلاسيكو فرنسا وما شهدته من شجار أدى إلى طرد 5 لاعبين بينهم مهاجم النادي الباريسي.

 

وقالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسي إن لجنة الانضباط اجتمعت مساء الأربعاء وقضت بإيقاف نيمار مباراتين وكذلك زميله لياندرو باريديس بينما تم إيقاف لافين كورزاوا 6 مباريات و3 لغوردان أمافي لاعب مرسيليا وزميله بينديتو مباراة واحدة.

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وطُرد نيمار وكورزاوا وباريديس من باريس سان جيرمان وبينديتو وأمافي من مرسيليا بعد تبادل اللكمات خلال مباراة الفريقين التي انتهت بفوز مرسيليا 1/0 يوم الأحد الماضي.

 

وقالت اللجنة إن قضية اتهام نيمار للمدافع الإسباني ألفارو غونزاليس بالإساءة العنصرية لا تزال مفتوحة فيما سيتم استدعاء الأرجنتيني أنخيل دي ماريا للتحقيق يوم الأربعاء المقبل.

 

بالإضافة إلى ذلك وضعت لجنة الرابطة ملف غونزاليس (فيما يتعلق بسلوكه وإهانات عنصرية محتملة ضد نيمار) قيد التحقيق. ويتم استدعاء دي ماريا، المتهم بالبصق على ألفارو للتحقيق.

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