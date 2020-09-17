شكرا لقرائتكم أشعة جديدة للوقوف على إصابة عاصم الطلائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع اليوم الخميس ، عاصم صلاح كابتن طلائع الجيش للأشعة لتحديد درجة استجابة المزق الذى يعانى منه فى العضلة الخلفية حيث بدأ اللاعب الجرى حول الملعب بعد الاصابة التى تعرض لها فى مباراة الإنتاج الحربى التى فاز بها فريقه بهدف دون رد، حيث أثبتت الاشعة حاجته للعلاج لمدة أسبوعين وبناءً على ذلك قرر الجهاز الطبى استبعاده من المباريات لحين تعافيه من الإصابة وتجهيزه للمباريات المقبلة، خاصة أنه أحد أهم العناصر الأساسية التى يعتمد عليها عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة مباراة المصرى البورسعيدى المقرر لها السادسة مساء اليوم الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري ، وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى صفحة مباراة الجونة التى أقيمت مساء الجمعة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز وفاز بها الفريق بأربعة أهداف مقابل هدف ، افتتح ناصر منسي التسجيل للطلائع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في الشوط الأول، قبل أن يعود اللاعب ذاته لمضتعفة النتيجة في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، وفي الدقيقة 55 سجل أحمد حمدي هدف الجونة الوحيدة، قبل أن يعود محمد ناصف ويوقع على الهدف الثالث للطلائع، وفي الدقيقة 80 اختتم أحمد سمير رباعية الفريق.

ويعد هذا هو ثاني أكبر انتصار للطلائع خلال الموسم الحالي، إذ أنه كان قد فاز بنتيجة 4-0 أمام نادي مصر في الجولة الـ16 ، ويحتل طلائع الجيش المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 29 نقطة، بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 6 وتعادل في 11 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.