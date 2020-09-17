شكرا لقرائتكم كمونة: كارتيرون رمى كرسي في الكلوب وساب الزمالك.. وخايف فايلر يعمل زيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سمير كمونة نجم الأهلي السابق كارتيرون، "رمى كرسي في الكلوب وساب الزمالك رغم انه داخل على افريقيا وحقق نجاحات معاه". تابع خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس1: اخاف فايلر يعمل زي كارتيرون ويسيب الاهلي وارغب في استمراره مع الأهلي شدد: "دوري ابطال افريقيا هي البطولة المفضلة للأهلي لاسيما انه حسم لقب الدوري". أضاف: حلمي اني ادرب الاهلي أو اكون موجود في الجهاز الفني للأهلي في الفترة القادمة، وهدفي المكسيك والرجاء المغربي من الأهداف اللي بعتز بيها وايقافي سنة كان عقوبة ظالمة من اتحاد الكرة.

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