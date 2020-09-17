الإسماعيلى يعلن انضمام عضو جديد للجهاز الفنى بقيادة ريكاردو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، والمشرف العام على قطاع الكرة على انضمام محمد سعد للعمل محللا للأداء ومخططا للأحمال بفريق الكرة الأول بالنادى. وسبق لمحمد سعد العمل مع المدير الفنى البرازيلى هيرون ريكاردو بجانب مواطنه رودلفو مدرب الأحمال ضمن صفوف الدراويش بجانب أندية آخرى بالدورى السعودى. ويأتى انضمام محمد سعد بناءًا على طلب المدرب البرازيلى، فى إطار سعيه على دراسة المنافسين بشكل أدق فضلا عن تحديد نقاط القوة والضعف، بالإضافة لمتابعة مباريات الفريق وإطلاع الجهاز الفني للفريق عنها أول بأول أثناء المواجهات بالمنافسات المختلفة، وإعداد تقارير خاصة بأرقام وإحصائيات مع اعداد حالات فنية بغية خدمة الجهاز الفنى أثناء عمله.

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