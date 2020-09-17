مرتضى منصور يتهم رئيس التعاون السعودى بتخريب الزمالك.. ويلمح لعودة فيريرا

واتهم مرتضى منصور رئيس نادي التعاون السعودي محمد القاسم بالقيام بعملية قرصنة بعد تعاقده مع باتريس كارتيرون، متهما إياه بمحاولة تخريب نادي الزمالك، وخاطب مرتضى المسئولين السعوديين: "هل هذا يرضيكم، نادي الزمالك ليس مركز شباب".

وأضاف منصور: "رئيس التعاون حينما طلب مني التعاقد مع مصطفى فتحى وافقته على مطالبه المادية ولم أجادله، في المقابل رفض طلب كارتيرون بإكمال مسيرته معنا حتى نهاية دوري أبطال أفريقيا".

وعن احتمالية عودة جيسوالدو فيريرا لتدريب الفريق مجددا أجاب: "وارد، هناك لجنة أزمات منعقدة على مدار الساعة لحل المشكلة"، مضيفا: "خلال 48 ساعة سنعلن عن المدرب الجديد".