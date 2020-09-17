شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يتهم رئيس التعاون السعودى بتخريب الزمالك.. ويلمح لعودة فيريرا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق بسبب طريقة رحيله عن الفريق الأبيض. وقال منصور في تصريحات تليفزيونية: "كارتيرون باع سُمعتهُ من أجل الأموال وخان الزمالك واللاعبين وهو شخص كذاب، خاصة أنه قال إنه لا يمتلك عقدا أو عرضا وبعدها تعاقد مع نادي التعاون السعودي".
واتهم مرتضى منصور رئيس نادي التعاون السعودي محمد القاسم بالقيام بعملية قرصنة بعد تعاقده مع باتريس كارتيرون، متهما إياه بمحاولة تخريب نادي الزمالك، وخاطب مرتضى المسئولين السعوديين: "هل هذا يرضيكم، نادي الزمالك ليس مركز شباب".
وأضاف منصور: "رئيس التعاون حينما طلب مني التعاقد مع مصطفى فتحى وافقته على مطالبه المادية ولم أجادله، في المقابل رفض طلب كارتيرون بإكمال مسيرته معنا حتى نهاية دوري أبطال أفريقيا".
وعن احتمالية عودة جيسوالدو فيريرا لتدريب الفريق مجددا أجاب: "وارد، هناك لجنة أزمات منعقدة على مدار الساعة لحل المشكلة"، مضيفا: "خلال 48 ساعة سنعلن عن المدرب الجديد".
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