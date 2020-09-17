رسميا.. الفرنسي كارتيرون مديرا فنيا للتعاون السعودي

الخميس 17 سبتمبر 2020

أعلن نادي التعاون السعودي في بيان رسمي مساء الأربعاء تعاقده مع الفرنسي باتريس كارتيرون بعد ساعات من رحيله المفاجئ عن نادي الزمالك.



وقال التعاون في بيان رسمي: ”وقعت إدارة النادي عقدا مبدئيا مع المدرب الفرنسي مدة موسمين، وسيوقع المدرب العقد النهائي لدى وصوله للعاصمة القطرية الدوحة“.

ويخوض التعاون منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، ويتصدر الفريق السعودي المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الدحيل القطري ومتفوقا على بيرسبوليس الإيراني والشارقة الإماراتي.

ويلعب التعاون مباراة الجولة لدور المجموعات يوم الجمعة المقبل ضد بيرسبوليس الإيراني في قطر.

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وسبق لكارتيرون خوض تجربة في الدوري السعودي مع فريق النصر، كما خاض تجارب تدريبية في قارة أفريقيا مع الأهلي والزمالك ووادي دجلة في مصر والرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي.

ورحل كارتيرون بشكل مفاجئ عن الزمالك ودفع الشرط الجزائي الذي يبلغ ربع مليون دولار.

كما أصدر التعاون بيانا للرد على أنباء دعم تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية لصفقة التعاقد مع كارتيرون.

وكتب التعاون: ”يود مجلس إدارة النادي أن يوضح للجميع بأن صفقة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون قد تكلفت بها إدارة النادي بكامل قيمتها المالية“.

وأضاف ”ما يتم تداوله عبر بعض البرامج ومواقع التواصل الاجتماعي بأن معالي المستشار تركي آل الشيخ قد تكفل بذلك غير صحيح مقدرين لمعاليه دعمه الكبير للتعاون ومساهمته في العديد من الصفقات المحلية والأجنبية متمنين من الجميع تحري المصداقية“.