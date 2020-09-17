شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يتوقع تسجيل صلاح في شباك تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن لقاء تشيلسي المقبل المقرر له الأحد المقبل يعد من أقوى لقاءات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي «البريميرليج».

وتوقع المدرب الألماني وفقا لما نشره موقع «ليفربول إيكو»، تسجيل محمد صلاح في شباك البلوز خلال الجولة الثانية، بداعى أن نجم المنتخب الوطني لديه معنويات مرتفعة مكتسبة من الجولة الأولى الذي أحرز فيها 3 أهداف في شباك ليدز الصاعد حديثا لبطولة «البريميرليج».