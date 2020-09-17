شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس: الأهلي سيكون كعبه أعلى من الزمالك حال وصول الفريقين للنهائي الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب أن الزمالك لن يتأثر برحيل الفرنسي باتريس كارتيرون لان الأندية الكبيرة لا تقف أمام مثل هذه الأمور.

وقال النحاس عبر شاشة قناة النهار: «أتمنى تأهل الأهلي والزمالك إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا ولكن اتوقع ان يكون الأهلي كعبه اعلى اذا وصل الفريقان للمباراة النهائية».

واضاف: «اأوقع تخلي فايلر عن طريقة ٤-٤-٢ والعودة إلى طريقة ٤-٢-٣-١ في الفترة المقبلة».