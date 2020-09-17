شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس: الأهلي سيكون كعبه أعلى من الزمالك حال وصول الفريقين للنهائي الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب أن الزمالك لن يتأثر برحيل الفرنسي باتريس كارتيرون لان الأندية الكبيرة لا تقف أمام مثل هذه الأمور.
وقال النحاس عبر شاشة قناة النهار: «أتمنى تأهل الأهلي والزمالك إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا ولكن اتوقع ان يكون الأهلي كعبه اعلى اذا وصل الفريقان للمباراة النهائية».
واضاف: «اأوقع تخلي فايلر عن طريقة ٤-٤-٢ والعودة إلى طريقة ٤-٢-٣-١ في الفترة المقبلة».
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