شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد يضع خطة إيقاف محمد صلاح خلال مواجهة ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل تياجو سيلفا، مدافع فريق تشيلسي الجديد القادم من صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر، حسابات فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق البلوز، خلال لقاء ليفربول الإنجليز المقرر إقامته الأحد المقبل عند الساعة الخامسة ونصف بتوقيت القاهرة.

وكشف موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن تكليف لامبارد لمدافعه الجديد بمهام دفاعية ورقابية حال خوضه لقاء ليفربول، لإيقاف محمد صلاح، نجم الريدز الذي سجل ثلاثية خلال لقاء فريقه الأول بالدوري الإنجليزي أمام نظيره ليدز.