شكرا لقرائتكم خبر عن «ميت عاصم» يحصل على كأس بطولة كرة القدم الخماسية بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفرت نهائيات بطولة كرة القدم الخماسية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضه بالقليوبية، لدوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية، عن فوز فريق ميت عاصم بالمركز الأول على مستوى المحافظة، وحصوله على كأس البطولة للمركز الأول.

وأقيمت المباريات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وحضور كل من الدكتورة سونيا عبدالوهاب، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة نبيل، مدير عام إدارة التنمية الرياضية للقاعدة الشعبية، والدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، ووليد فرماوي، وكيل الرياضة بالمديرية، والكابتن أحمد شعبان، متابع وزارة الشباب والرياضة، وبإشراف الكابتن محمد عزازي، مدير إدارة الرياضة.

ميت عاصم تحصل على كأس بطولة الانديه

ميت عاصم تحصل على كأس بطولة الانديه

ميت عاصم تحصل على كأس بطولة الانديه