شكرا لقرائتكم خبر عن كوتينيو: بدأت استعادة مستواي الفني مع برشلونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى كوتينيو، جناح برشلونة العائد مؤخرًا من الإعارة بصفوف بايرن ميونيخ الذي توجه مع النجم البرازيلي ببطولة دوري أبطال أوروبا، وشارك في لقاء الثمانية الذي سجلهم البطل الألماني في شباك الفريق الكاتالوني في دور ربع النهائي للبطولة بالنسخة الماضية.
ووفقا لما نشره موقع صحيفة «ديل ميل» البريطانية، فأن النجم البرازيلي أكد عقب عودته مجددا هذا الصيف لصفوف فريقه الإسباني ومشاركته في فوز البرسا على جيرونا بثلاثية مقابل هدف، أنه بدأ يستعيد مستواه الفني داخل كامب نو.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
101,500
-
تعافي
86,549
-
وفيات
5,696
كانت هذه تفاصيل خبر كوتينيو: بدأت استعادة مستواي الفني مع برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.