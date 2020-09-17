شكرا لقرائتكم خبر عن كوتينيو: بدأت استعادة مستواي الفني مع برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى كوتينيو، جناح برشلونة العائد مؤخرًا من الإعارة بصفوف بايرن ميونيخ الذي توجه مع النجم البرازيلي ببطولة دوري أبطال أوروبا، وشارك في لقاء الثمانية الذي سجلهم البطل الألماني في شباك الفريق الكاتالوني في دور ربع النهائي للبطولة بالنسخة الماضية.

ووفقا لما نشره موقع صحيفة «ديل ميل» البريطانية، فأن النجم البرازيلي أكد عقب عودته مجددا هذا الصيف لصفوف فريقه الإسباني ومشاركته في فوز البرسا على جيرونا بثلاثية مقابل هدف، أنه بدأ يستعيد مستواه الفني داخل كامب نو.