شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: سيف زاهر كان على حق.. وقال ما أردده خلال 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز السابق، إن كل ما قاله سيف زاهر وانتقاده لمجلس إدارة النادي الأهلي، كان على حق.
وأوضح آل الشيخ خلال تصريحات لقناة النهار: «سيف زاهر حديثه كان على حق، وقال ما أقوله وأردده على مدار آخر 3 سنوات».
وواصل: «تعرض لهجوم شديد لمجرد أني أشدت بحديث سيف زاهر وقولت له (شابوه)».
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