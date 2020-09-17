شكرا لقرائتكم خبر عن ماريانو دياز يغيب عن قائمة ريال مدريد أمام سوسيداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة «آس» الإسبانية، عن خضوع ماريانو دياز، لاعب ريال مدريد الإسباني، لعملية جراحية في اللوز تحت الإشراف الطبي للنادي الملكي. وأكد التقرير الإسباني، أن لاعب ريال مدريد لن يلحق بقائمة الفريق الملكي خلال اللقاء الأول أمام ريال سوسيداد والمقرر لها 17 من الشهر الجاري. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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