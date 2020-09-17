نيتو حارس برشلونة يحلم بالفرصة في ظل غياب تير شتيجن

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب اللاعب البرازيلي نيتو حارس برشلونة، عن سعادته لحراسة عرين فريقه أمام جيرونا، الذي أقيم مساء اليوم، وفاز فيه العملاق الكاتالوني بثلاثية مقابل هدف.
وقال نيتو في تصريحات نشرها موقع صحيفة «ماركا» الإسبانية: «أمنيتي حماية عرين فريق خلال الموسم الإسباني المقبل، فأنا أمتلك إمكانيات فنية تمنحى الأحقية بالحصول على فرصة خلال اللقاءات المقبلة».
جدير بالذكر أن الحارس الألماني تير شتيجن يغيب عن صفوف فريقه خلال هذه الفترة بسبب خضوعه لعملية جراحية في الركبة أجراها عقب خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا بالثمانية أمام فريق بايرن ميونيخ.
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