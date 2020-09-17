شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالظاهر السقا يتقدم باستقالته من منصب المدير الرياضي بالمصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي المصري البورسعيدي، لمجلس إدارة القلعة الخضراء باستقالته من منصبه، اليوم الأربعاء. وأكد مصدر بالنادي البورسعيدي موافقة مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية على استقالة «السقا». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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