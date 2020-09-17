شكرا لقرائتكم يوسف: استبعاد نور السيد لنهاية الموسم.. وتخضيت لرحيل كاتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى، أن هناك تشكيك فى الجهاز الفنى للاتحاد وهناك مصالح موجودة دون التطرق لتفاصيل خاصة بهذا الأمر.

قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس1: استبعاد نور السيد لنهاية الموسم وتخصم نسبة من قيمة عقده، وهناك برنامج محدد له مع مخطط الأحمال، حيث سيخضع لبرنامج تأهيلى محدد، متابعا: "تكرار خطأ نور السيد وراء عقوبته الشديدة".

شدد على أنه حدثت جلسة مع محمد مصيلحى لتجديد عقدى من أجل الاستمرار وهذا وارد ولكن الأمور تحتاج للتروى لأن الأمور متغيرة.

وعن رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون المفاجئ عن تدريب الزمالك علق: "تخضيت من رحيل كارتيرون عن الزمالك والزمالك فى موقف حرج وواضح أن القرار مادى بحت وعلى المستوى الشخصى والإنسانى كارتيرون أساء لاسمه".