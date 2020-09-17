شكرا لقرائتكم كمونة: كنت معروف بأهلاويتي منذ وجودي بالمقاولون.. والمايسترو أول من استقبلني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سمير كمونة نجم الأهلي السابق أن حلم حياته ان يلعب للأهلي وكان معروف بأهلاويته وقت وجوده في المقاولون، قائلا: "كنت أحرص على متابعة مبارياته بشكل مستمر".

قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس1: كنت ألعب في مركز الظهير الأيمن ومدرب برازيلي سبب تغيير مركزي إلى الليبرو وقالي بعد سنتين هتفتكرني حتى لو كنت في البرازيل وهتشكرني على اللي عملته معاك.

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تابع: وقت للوحدة السعودي عام 1996 وغيرت وجهتي للأهلي في اللحظة الأخيرة بعد مكالمة عدلي القيعي، مضيفا: "صالح سليم استقبلني بعد الانضمام للأهلي وقالي انت عايز فلوس قلت لا كفاية اني بلعب في الأهلي وقالي انت محترم وهيكون ليك دور كبير معانا ومستواك هيتطور لانك بتلعب وسط نجوم كبار".

أوضح: حققت الدوري في اول موسمين مع الأهلي رغم ان الفارق مع الزمالك كان 9 نقاط في الموسم الأول و11 نقطة في الموسم الثاني.