شكرا لقرائتكم وكيل كارتيرون: الفرنسي دفع للزمالك 42.5 ألف دولار فقط للرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حازم فتوح وكيل المدرب الفرنسى باتريس كارتيرون أن المدير الفنى السابق للزمالك رحل عن القلعة البيضاء لعدة أسباب وليس لسبب مالى فقط، مضيفاً أنه من ضمن أسباب الرحيل عدم الراحة النفسية وأشياء أخرى فنية".

وقال فتوح فى تصريحات تليفزيونية :"كارتيرون كان على ثقة كبيرة فى قدرة الزمالك على التتويج بدورى أبطال أفريقيا، لكن حالة اللاعبين فى الفترة الحالية جعلته يشك فى ذلك خاصة بعد تأجيل المباريات فى الفترة الأخيرة".

ووقع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق للزمالك على عقود توليه تدريب التعاون السعودى لمدة موسمين مقبلين عقب فسخ تعاقده مع الزمالك أمس، ودخل البرتغالى جيمى باتشيكو المدير الفنى السابق للزمالك، والفرنسى ديسابر المدير الفنى السابق لبيراميدز ومنتخب المغرب دائرة ترشيحات تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خلال الفترة الحالية لخلافته الفرنسى كارتيرون .

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وتابع فتوح :"الزمالك كان مديناً براتب شهر ونصف لكارتيرون، وبالتالى تم خصم المبلغ من الشرط الجزائى ودفع كارتيرون 42.5 ألف دولار فقط، وقام بصرفهم من حسابه البنكى قبل التوجه إلى الزمالك للسداد".

وأضاف وكيل كارتيرون: "لا صحة لجميع الأرقام المتداولة عن الشرط الجزائى وراتب كارتيرون مع الزمالك"، متابعاً " المدير الفنى يتقاضى 85 ألف دولار شهرياً فى الزمالك، وقيمة الشرط الجزائى 170 ألفاً".