شكرا لقرائتكم اليوم.. أٍسوان يختتم تحضيراته لمواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان اليوم الخميس، استعداداته لمواحهة نظيره الزمالك غداً الجمعة، فى مباراة الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد القاهرة الدولى، ومن المقرر أن يعلن أحمد كشرى المدير الفنى لأسوان عن القائمة النهائية للفريق التى تستعد لخوض المباراة المرتقبة، عقب المران الختامى، حيث يطمح أبناء الجنوب إلى مواصلة صحوتهم ونتائجهم الإيجابية بعد تحقيق انتصارين متتاليين فى المسابقة على حساب الانتاج الحربى ثم طنطا بالجولة الماضية.

ويستعيد أسوان، خدمات محمد عبد المجيد هداف الفريق، أمام نادى الزمالك، بعدما انتهت عقوبة الإيقاف التى تعرض لها عبد المجيد لمدة مباراتين بعد الجولة الماضية أمام طنطا، والتى فاز بها أسوان برباعية نظيفة، وذلك بعدما تعرض اللاعب للطرد المباشر فى مباراة أسوان وسموحة التى انتهت بالتعادل 3/3 وكان محمد عبد المجيد قد سجل ثلاثية أسوان فى تلك المباراة، عقب كرة مشتركة، ليغيب عن مباراتى الانتاج وطنطا.

من جانبه، أكد مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان المشرف على الكرة، أن عدالة السماء لعبت الدور الرئيسى فى الفوز الذى حققه أسوان على طنطا برباعية نظيفة فى مباراة الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى العام، وعلى ملعب اتحاد الشرطة، الذى شهد قبل موسمين خسارة طنطا أمام الداخلية وهبوط أسوان إلى القسم الثانى، وقال أمين فى تصريحات لـ "اليوم السابع": عدالة السماء أنصفتنا أمام طنطا لم أتوقع هذه النتيجة.

Advertisements

واصل: مجلس الإدارة رصد مكافآت تحفيزية للاعبين عن الفوز على الانتاج وطنطا وتم إبلاغ اللاعبين والجهاز الفنى بهذا الأمر وسيتم صرفها خلال الفترة المقبلة، ومن المبكر القول بأننا وصلنا إلى مركز الأمان فمازالت المراكز متقاربة.

ويحتل أسوان المركز التاسع بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 31 نقطة، بعدما خاض أبناء الجنوب 27 مباراة، فازوا فى 7 مباريات وتعادلوا فى 10 أخرى وخسروا مثلهم، وسجل لاعبو أسوان 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 39 آخرين.