شكرا لقرائتكم عبد الظاهر السقا يغادر معسكر المصرى بعد خلافات حادة مع الإدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى معسكر الفريق ببرج العرب بعد خلاف حاد مع الإدارة حول بعض البنود فى لائحة الفريق وهو ما رفضه قائد المنتخب الوطنى الأسبق، مفضلا الاكتفاء بالفترة التى قضاها مع الفريق البورسعيدى .

وأكد مصدر مسئول داخل النادى المصرى أن هناك نقاش حدث بين عبد الظاهر السقا وبعض أعضاء مجلس إدارة النادى الأخضر انتهى بإبلاغ المدير الرياضى رغبته فى الاستقالة وهو ما وافقت عليه الإدارة الخضراء ليغادر السقا معسكر الفريق المقام حاليا ببرج العرب قبل ساعات قليلة من مباراة طلائع الجيش فى الجولة السابعة والعشرون مساء اليوم .

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توصل مسئولو المصرى البورسعيدى لحل لأزمة البوركينى سعيدو صنبورى مدافع وسط الفريق المتواجد خلال الفترة الحالية فى بلاده بعد دخوله فى أزمة عنيفة مع طارق العشرى المدير الفنى السابق للفريق الذى طلب تدريب اللاعب مع قطاع الناشئين كنوع من العقاب الأدبى بعد اعتراضه عليه وظهوره بشكل غير مسئول أثناء التدريبات مما دفع المدير الفنى وقتها لإيقافه وتغريمه ماديا مما دفع اللاعب للإنقطاع عن التدريب والسفر لبلاده مع التهديد بفسخ التعاقد من طرف واحد وهو ما أدى فى النهاية لتقديم شكوى من جانب إدارة النادى للإتحاد الدولى لحفظ حقوق النادى المادية .