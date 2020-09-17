شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى: معروض علينا أكثر من 1500 مدرب.. ونتفاوض مع 4 حاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك أن من يرحل عن الفريق الأبيض هو الخاسر، مشدداً أن الزمالك لا يقف على أى شخص مهماً كان.

وقال أحمد مرتضى فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2 : "عرض علينا أكثر من 1500 مدرب لتدريب النادى واللجنة المشكلة تقوم حالياً بفلترة السير الذاتية ونتحدث حالياً مع 4 مدربين، معلقاً :"كارتيرون عارف أنه غلط ووشه كان فى الأرض مننا وهو ما ظهر فى اللقاء الذى سبق رحيله".

وتابع أحمد مرتضى أن هناك مقابلات تمت بالفعل مع مدربين عن طريق المكالمات عبر شبكة الإنترنت، مؤكداً أن الموضوع سينتهى خلال أسبوع من الآن".

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وأضاف أن إدارة ناديه تبحث عن مدرب من المدرسة الواقعية القادرة على حصد البطولات خاصة وأن الفريق مُقبل على نهائيات بطولة دورى أبطال افريقيا، كاشفاً أن الأسبانى جاريدو المدرير الفنى السابق للأهلى والوداد المغربى من ضمن المرشحين لتدريب الفريق.

ووقع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق للزمالك على عقود توليه تدريب التعاون السعودى لمدة موسمين مقبلين عقب فسخ تعاقده مع الزمالك أمس، ودخل البرتغالى جيمى باتشيكو المدير الفنى السابق للزمالك، والفرنسى ديسابر المدير الفنى السابق لبيراميدز ومنتخب المغرب دائرة ترشيحات تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خلال الفترة الحالية لخلافته الفرنسى كارتيرون .