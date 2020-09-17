شكرا لقرائتكم النحاس يكشف سر تفوق جوزيه مع الأهلي.. وكواليس رحيله عن الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكد عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب أن تجربة احترافه في صفوف النصر السعودي لم تكن كوبري لانتقاله لصفوف الأهلي .

وقال النحاس خلال تصريحات تليفزيونية: " احترمت تعاقدي مع الإسماعيلي حتى آخر يوم ولعبت مع الدراويش كل المباريات ومن المفارقات أن معظم فترات اصابتي جاءت بعد انتقالي الي الأهلي ".

واضاف : " رفضت عرضا للانضمام إلى الأهلي عام ٢٠٠١ ولكن تعرضت لضغوط من إدارة الإسماعيلي بعد ذلك وتم تصدير صورة للجماهير اننى وقعت للاهلي".

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وعن علاقته مع مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي: " سر نجاح جوزيه سيطرته على اوضة اللبس ونجاحه في تجديد دوافع اللاعبين في كل مباراة وبعد الفوز بكل بطولة".

وأكد المدير الفني للمقاولون العرب أن الزمالك لن يتأثر برحيل الفرنسي باتريس كارتيرون لان الأندية الكبيرة لا تقف أمام مثل هذه الأمور.

وقال: " اتمنى تأهل الأهلي والزمالك الى المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا ولكن اتوقع ان يكون الأهلي كعبه اعلى اذا وصل الفريقان للمباراة النهائي، اتوقع تخلي فايلر عن طريقة ٤-٤-٢ والعودة إلى طريقة ٤-٢-٣-١ في الفترة المقبلة".