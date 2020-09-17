شكرا لقرائتكم موعد مباراة الزمالك ضد نادى أسوان فى الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه نادي الزمالك الجمعة المقبل، فريق أسوان على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد نادى أسوان فى الدوري المصري



يلتقى الزمالك مع أسوان في تمام الساعة 8 مساء يوم الجمعة المقبل 18-9-2020 في لقاء يبحث فيه الفريق الأبيض عن تأمين المركز الثانى، والمقرر أن تذاع على قناة أون تايم سبورت 1 الناقل الحصرى لمباريات الدوري المصري.

Advertisements

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد أسوان





موعد مباراة الزمالك القادمة ضد أسوان حيث يأمل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك بقيادة طارق يحيى في أول مباراة له كمدرب للزمالك بعد اعتذار الفرنسي كارتيرون عن استكمال مهمته مع الأبيض بعد دفع الشرط الجزائى وفسخ تعاقده، في تحقيق الفوز وتأمين المركز الثانى فى جدول الدورى بالفوز فى جميع مبارياته القادمة، بعد تحقيق الفوز على الإنتاج الحربى فى الجولة الـ 27 مساء الأحد باستاد القاهرة، ليرفع رصيده للنقطة 55 فى المركز الثانى بجدول الترتيب.

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد أسوان





موعد مباراة الزمالك القادمة ضد أسوان ، وخاض الفريق الأبيض 27 مباراة فاز فى 16 وتعادل فى 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 37هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً، علماً بأنه سيتم خصم ثلاث نقاط من الفارس الأبيض بنهاية الموسم لعدم حضوره مباراة القمة مع الأهلى في الدور الأول للمسابقة

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد أسوان





يغيب اللاعب المغربي محمد أوناجم، المحترف ضمن صفوف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن مباراة الفارس الأبيض المقبلة في الدوري ويأتي ذلك بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات، بعد حصول اللاعب على بطاقة صفراء خلال مباراة الإنتاج الحربي، التي أقيمت مساء اليوم الأحد، في افتتاح مباريات الجولة 27 من عمر الدوري المصري الممتاز.