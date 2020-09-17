شكرا لقرائتكم بيرلو يحصل على شهادة التدريب قبل انطلاق موسمه مع يوفنتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الأربعاء أن المدرب الجديد ليوفنتوس أندريا بيرلو حصل على شهادة التدريب من الاتحاد القاري للعبة (يويفا)، قبل أيام من مستهل الفريق مشواره نحو لقب عاشر على التوالي في الدوري المحلي.

عُين بيرلو بطل العام عام 2006 مدربا لفريق "السيدة العجوز" في أغسطس الفائت بعد أسابيع قليلة فقط من توليه الإشراف على فريق ما دون 23 عاما. وكان بيرلو (41 عاما) الذي لعب مع الـ "بيانكونيري" بين عامي 2011 و2015 ضمن مجموعة حصلت على شهادة "يويفا برو" من الاتحاد القاري من بينهم البرازيلي تياغو موتا لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني السابق، الذي تولى تدريب فريق جنوى لفترة وجيزة العام الماضي بين شهري أكتوبر و ديسمبر. كما حصل الإيطالي لوكا توني مهاجم بايرن ميونخ الألماني السابق والمتوج بلقب كأس العالم 2006 على الشهادة إلى جانب فيتشينسو إيتاليانو المدرب الحالي لسبيتسيا الصاعد هذا الموسم إلى دوري الأضواء والدولي السرياليوني السابق محمد كالون لاعب إنتر السابق.

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وحصل بيرلو على معدل 107/110 على أطروحته المكونة من 30 صفحة وتحمل عنوان "كرة القدم التي أريد". وتضم الأطروحة ثلاثة أقسام: المرحلة الهجومية، المرحلة الدفاعية والمرتدات (الهجومية والدفاعية) وقد نشرها الاتحاد الإيطالي للعبة على موقعه الإلكتروني. وكتب الدولي الإيطالي السابق "أريد أن ألعب كرة قدم كاملة وجماعية، مع 11 لاعبا نشطا في المرحلتين الهجومية والدفاعية".

ويذكر في المقدمة "الفرق التي ألهمتني في تكوين فكرتي عن كرة القدم" وهي برشلونة تحت إشراف الهولندي يوهان كرويف والإسباني بيب غوارديولا، أياكس أمسترام الهولندي في إشراف لويس فان غال، ميلان الذي دربه مواطنه كارلو أنشيلوتي ويوفنتوس مع أنتونيو كونتي.

يذكر أن بيرلو حقق لقب دوري أبطال أوروبا مع ميلان عامي 2003 و2007 تحت إشراف أنشيلوتي وفاز بلقب سيري "أ" في ست مناسبات (اثنان مع الروسونيري وأربع مرات مع يوفتوس). ويفتتح يوفنتوس حملة الدفاع عن لقبه على ارضه في تورينو ضد سامبدوريا الأحد.