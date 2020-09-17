شكرا لقرائتكم خبر عن مارتينيز إلى أستون فيلا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي أستون فيلا تعاقده مع الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بصفقة مقدّرة بعشرين مليون جنيه استرليني (26 مليون دولار)، قادماً من أرسنال. ووقع الحارس البالغ 28 عاماً عقداً لأربع سنوات مع فيلا، بعد مساهمته بإحراز أرسنال لقب الكأس المحلية الموسم الماضي على حساب تشيلسي ودرع المجتمع مطلع الحالي ضد ليفربول، لكنه واجه خيار اللعب احتياطيا للألماني برند لينو الغائب لفترات الموسم الماضي بسبب الإصابة.

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