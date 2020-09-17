شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل كارتيرون يثير حيرة كشرى قبل موقعة 18 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل أحمد عبد المنعم كشرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، فى حالة من الحيرة بعد رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون، والذى فسخ تعاقده مع الزمالك بعد سداد 250 ألف دولار هى قيمة الشرط الجزائى، وذلك بسبب وجود جهاز فنى جديد للفريق الأبيض فى المباراة المرتقبة بين الزمالك وأسوان بالجولة 28 والتى يستضيفها استاد القاهرة الدولى مساء الجمعة، وهو ما يثير الحيرة حول طريقة اللعب التى سيتبعها الزمالك خلال المباراة.

كشرى نجح فى تطوير طريقة لعب عدد من نجوم أسوان ليظهروا بشكل لافت خلال المباريات الأخيرة والتى كان أبرزها لقاء طنطا فى الجولة 27 والتى فاز بها أبناء الجنوب برباعية نظيفة، حتى أن المدافعين بات لهم دوراً فى تسجيل الأهداف وهو ما أثبته محمد إسماعيل لاعب أسوان تحت قيادة كشرى.

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وتحت قيادة كشرى نجح أسوان بداية من الدور الثانى فى حصد ثلاث انتصارات على حساب المقاولون والانتاج وطنطا، والتعادل مع سموحة وطلائع الجيش، نادى مصر، وإنبي، ولم يخسر إلا أمام الأهلي بيراميدز والمقاصة فقط، ليحصد 31 نقطة وضعت أسوان فى المركز التاسع بجدول الدورى.

المعدل التهديفى لأسوان مع كشري بات هو الأعلى فى تاريخ مشاركات أبناء الجنوب بالدورى بعد التعادل مع سموحة 3/3، والفوز على الانتاج 2/0، ثم الفوز على طنطا 4/0، واستطاع الفريق التغلب على ظروف مثل الغيابات بسبب الإصابة أو الإيقاف واللعب خارج ملعبهم طوال أحداث الدور الثانى بسبب كورونا.

وبرز أكثر من نجم تحت قيادة كشري فى أسوان بعدما تطور أدائهم منهم مصطفى البدرى، محمد عبد المجيد وإبراهيم جلال ومسعد عوض الذى استعاد تألقه مع أبناء الجنوب، وبات كشري على موعد مع التألق فى مغامرة جديدة من المقرر أن تجمعه يوم الجمعة المقبل بنادى الزمالك فى لقاء قد يكون سبباً فى حسم الدورى العام لصالح الأهلى إذا فاز كشرى فى تلك المباراة.