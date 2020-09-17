شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: نفاوض 4 مدربين.. وعُرض علينا 1500 سيرة ذاتية وجاريدو من المرشحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن من يرحل عن الفريق الأبيض هو الخاسر، مشدداً أن الزمالك لا يقف على أي شخص مهماً كان، وقال أحمد مرتضى في تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2 : "عرض علينا أكثر من 1500 مدرب لتدريب النادي واللجنة المشكلة تقوم حالياً بفلترة السير الذاتية ونتحدث حالياً مع 4 مدربين، معلقاً :"كارتيرون عارف أنه غلط ووشه كان في الأرض مننا وهو ما ظهر في اللقاء الذي سبق رحيله".

وتابع أحمد مرتضي أن هناك مقابلات تمت بالفعل مع مدربين عن طريق المكالمات عبر شبكة الانترنت مؤكداً أن الموضوع سينتهي خلال أسبوع من الأن".

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وأضاف أن إدارة ناديه تبحث عن مدرب من المدرسة الواقعية القادرة على حصد البطولات خاصة وأن الفريق مُقبل على نهائيات بطولة دوري أبطال افريقيا، كاشفاً أن الأسباني جاريدو المدرير الفني السابق للأهلي والوداد المغربي من ضمن المرشحين لتدريب الفريق.

ووقع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك علي عقود توليه تدريب التعاون السعودى لمدة موسمين مقبلين عقب فسخ تعاقده مع الزمالك أمس، ودخل البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك، والفرنسي ديسابر المدير الفني السابق لبيراميدز ومنتخب المغرب دائرة ترشيحات تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خلال الفترة الحالية لخلافته الفرنسي كارتيرون .