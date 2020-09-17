شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مفتوح لمنتخب الصالات استعدادا لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم المنتخب الوطني لكرة الصالات بقيادة هشام صالح المدير الفني في معسكر مفتوح بالصالة المغطاة بنادي مدينة نصر ضمن الاستعداد لخوض منافسات بطولة كأس العالم التي تستضيفها ليتوانيا 2021 ويستمر المعسكر حتي يوم 20 سبتمبر من الشهر الجاري ، وحرصت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم والمشرف علي كرة الصالات والدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد علي حضور مران المنتخب الوطني للوقوف علي الاستعدادات ومؤازرة اللاعبين.

كما تواجد في المران هيثم عباس مدير المنتخب العراقي لكرة الصالات الذي حرص علي حضور مران منتخب مصر خلال زيارته لمصر معربا عن سعادته بالتواجد مع سحر عبد الحق ومحمود سعد والجهاز الفني مشيرا إلى أن منتخب مصر أحد المنتخبات الكبيرة في كرة الصالات في الوطن العربي وأفريقيا .

من جانبها أكدت الدكتورة سحر عبد الحق أنه تم صرف جميع المستحقات الخاصة باللاعبين لرفع روحهم المعنوية وأضافت أنها تسعي لتوفير سبل النجاح للفريق وسط أمل كبير في تحقيق مركز جيد في بطولة كأس العالم القادمة .

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من جانبه أثني الدكتور محمود سعد علي أداء الجهاز الفني مع الفريق مؤكدا أن الاستعدادات تسير بشكل جيد وأن اتحاد الكرة ممثلا في الدكتورة سحر عبد الحق يقف خلف الفريق بشكل كبير.

وتضم قائمة المنتخب اللاعبين: محمود شوبير وعماد علي ورجب رمضان وابراهيم بوجي واحمد عبد القادر موزا ومصطفي عيد والمعتز بالله سامي وعبد الرحمن محمد واسلام العقرب ومحمد سعيد ومحمد عبد الحميد كوكي وعلاء دونجا وعمرو كمال (نيمار) وخالد عبد الله (ماردونا).

ويقود منتخب مصر لكرة الصالات هشام صالح مدير فني ونادر رشاد مدرب عام وأيمن راغب مدرب حراس ونواف الوجيه المدير الإداري والدكتور عادل الحداد طبيب وهاني درويش أخصائي تأهيل وأحمد حسن مسئول مهمات.