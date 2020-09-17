شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: فايلر سيرحل عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي لن يستمر مع الفريق الأحمر، وقال منصور في تصريحات تليفزيونية: "على مسؤوليتي فايلر سيرحل عن الأهلي ولن يستمر مع الفريق".
وأضاف مرتضى : "اللجنة الخماسية لن تمنحنا الراحة الكافية قبل مواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم ولن أخوض مواجهة الرجاء ونصف فريق مصاب".
وأكمل حديثه قائلا: "الاتحاد المغربي قام بتأجيل مواجهات الوداد والرجاء قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ويجب أن يتم منحنا الراحة الكافية قبل مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".
كما هاجم رئيس نادي الزمالك، محمد القاسم رئيس نادي التعاون السعودي بعدما تعاقد الأخير مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك والذي رحل عن الفريق الأبيض.
وأضاف: "أنت كنت تعلم أن الزمالك متعاقد مع كارتيرون ومرتبط بموعد مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ورغم ذلك أتممت إتفاقك معه هذا خيانة وأنت تريد إشعال الفتنة بين مصر والسعودية".
وواصل حديثه قائلا:" كارتيرون سيرحل عن التعاون بنفس الطريقة ولكن رئيس نادي التعاون قام بصفقة غير مشروعة".
وقال رئيس نادي الزمالك: الأهلي ووداي دجلة طردا كارتيرون والزمالك احتضنه ولكنه غدر بنا وسيغادر بالتعاون السعودي ايضا ".
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