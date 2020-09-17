شكرا لقرائتكم خبر عن حل أزمة سعيدو صنبورى مع المصرى واللاعب ينضم لمعسكر الفريق الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل مسئولو المصرى البورسعيدى لحل لأزمة البوركينى سعيدو صنبورى مدافع وسط الفريق المتواجد خلال الفترة الحالية فى بلاده بعد دخوله فى أزمة عنيفة مع طارق العشرى المدير الفنى السابق للفريق الذى طلب تدريب اللاعب مع قطاع الناشئين كنوع من العقاب الأدبى بعد اعتراضه عليه وظهوره بشكل غير مسئول أثناء التدريبات مما دفع المدير الفنى وقتها لإيقافه وتغريمه ماديا مما دفع اللاعب للإنقطاع عن التدريب والسفر لبلاده مع التهديد بفسخ التعاقد من طرف واحد وهو ما أدى فى النهاية لتقديم شكوى من جانب إدارة النادى للإتحاد الدولى لحفظ حقوق النادى المادية .

وفور علم سعيدو صنبورى برحيل طارق العشرى توسط وكيل أعمال اللاعب لدى إدارة النادى وطلب عودة اللاعب والإنتظام فى التدريبات وهو ما تقبلته الإدارة بعد مشورة على ماهر المدير الفنى للفريق الذى فتح صفحة جديدة مع جميع اللاعبين المستبعدين داخل صفوف النادى المصرى وطلب عودته بشكل سريع .

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من ناحية أخرى قررت إدارة المصرى البورسعيدى صرف مكافأة فورية للاعبين بعد الفوز على حرس الحدود بالأمس بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت باستاد برج العرب، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثامنة عشر للدورى وابتعاد الفريق مؤقتا عن الثلاثى الهابط للقسم الثانى بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة فى المركز الثالث عشر.

وحرص لاعبو المصرى البورسعيدى على إهداء الفوز على حرس الحدود لزميلهم بالفريق إسلام أبو سليمة، الذى أصيب بقطع فى الرباط الصليبى فى اللقاء الماضى أمام بيراميدز والذى نجح فيه النادى الساحلى فى تحقيق الفوز بهدف مقابل لا شىء.