خليفة كارتيرون.. مقعد مدرب الزمالك حائر بين باتشيكو وفيريرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

تستمر جلسات اللجنة المُشكلة من مجلس إدارة نادي الزمالك للتعاقد مع مدير فني أجنبي خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون لقيادة الفريق في أسرع وقت.

كارتيرون رحل يوم 15 سبتمبر الجاري بدفع قيمة الشرط الجزائي للانتقال إلى المملكة العربية السعودية لقيادة فريق التعاون المنافس في بطولة دوري أبطال آسيا.

وذكر مصدر لـ"يلا كورة" أن اللجنة المكونة من إسماعيل يوسف وفاروق جعفر، ونجلا مرتضى منصور رئيس الزمالك أحمد وأمير، تدرس عدة سير ذاتية لمدربين محتملين.

وتصاعدت أسهم الثنائي البرتغالي جايمي باتشيكو وجيسوالدو فيريرا لقيادة الأبيض في مباريات الدوري المتبقية ونصف نهائي دوري الأبطال ضد الرجاء المغربي.

Advertisements

وحدث خلاف على طاولة اللجنة بشأن فيريرا بسبب سنه، والخلافات التي خلفها رحيله عن تدريب الفريق في الفترة السابقة بعد الفوز بثنائية الدوري والكأس عام 2015.

لكن ما زال جيسوالدو فيريرا يتمتع بأفضلية كبيرة من أجل قيادة الأبيض نحو حلم اللقب الإفريقي السادس في تاريخه وإنهاء الدوري الحالي في المركز الثاني.

وينافس البرتغالي باتشيكو بقوة لقيادة الزمالك على الرغم بخروجه أيضاً بصورة سيئة من الزمالك واتهامه بالهروب من مجلس الإدارة الأبيض.

لكن معرفة باتشيكو بنادي الزمالك والكرة في مصر وإفريقيا تمنحه ميزة تجعل الإدارة البيضاء مستعدة للتنازل والتغاضي عن الخلافات السابقة من أجل الموقف الحرج بعد الرحيل غير المتوقع لكارتيرون.

ولم تستقر إدارة الزمالك حتى الآن على اسم المدرب الجديد، وما زالت تدرس عدة أسماء أخرى، لكن يظل فيريرا وباتشيكو هما أقوى المرشحين لخلاقة الفرنسي كارتيرون.