وكيل كارتيرون يكشف: المدرب سدد 42 ألف دولار فقط قيمة الشرط الجزائي للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد حازم فتوح وكيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون أن المدير الفني السابق للزمالك رحل عن القلعة البيضاء لعدة أسباب وليس لسبب مالي فقط.

وفي تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" قال وكيل المدرب :"كانت هناك عدة أسباب لرحيل كارتيرون، من بينها عدم الراحة النفسية وأشياء أخرى فنية".

وأضاف فتوح :"كارتيرون كان يثق في قدرة فريقه على التتويج بدوري أبطال أفريقيا، لكن حالة اللاعبين الآن جعلته يشك في قدرة الزمالك على الفوز خاصة بعد تأجيل المباريات".

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وعن قيمة الشرط الجزائي قال فتوح :"كارتيرون يتقاضى 85 ألف دولار شهرياً في الزمالك، وقيمة الشرط الجزائي 170 ألفاً، لا صحة لأي أرقام أخرى متداولة".

وكانت قناة الزمالك قد أعلنت دفع كارتيرون الشرط الجزائي بقيمة 250 ألف دولار، قبل أن ينفي مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض الحصول على أي أموال.

وأنهى وكيل كارتيرون :"الزمالك كان مديناً براتب شهر ونصف لكارتيرون بقيمة (127.5 ألف دولار)، وبالتالي تم خصم المبلغ من الشرط الجزائي ودفع كارتيرون 42.5 ألف دولار فقط، وقام بصرفهم من حسابه البنكي قبل التوجه إلى الزمالك للسداد".