محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
نستعرض في التقرير التالي أبرز تصريحات اليوم الأربعاء:
مرتضى منصور يرفض تحميل تركي آل الشيخ مسئولية رحيل كارتيرون
أول تعليق من رئيس التعاون على التعاقد مع كارتيرون
وكيل جروس: الزمالك لم يتفاوض معنا.. والمدرب في فترة راحة بسويسرا
آل الشيخ: هل كارتيرون مورينيو لأخطفه من الزمالك؟ ورمضان عرض نفسه علينا
مرتضى منصور: التعاقد مع مدرب أجنبي خلال 48 ساعة.. وعودة فيريرا واردة
مرتضى منصور: كارتيرون كاذب وخائن.. ومش مدرب اللي "هيبوظ" علاقتنا بالسعودية
مصدر يوضح لمصراوي سبب تأخر كارتيرون في سداد الشرط الجزائي للزمالك
مرتضى يفتح النار على رئيس التعاون .. ويؤكد: كارتيرون لم يدفع الشرط الجزائي
تشاتشيتش: السعيد يعود تدريجيًا.. هدفنا الوصافة.. وسنستغل تأجيل الكونفدرالية
طارق يحيى: على جماهير الزمالك ألا تقلق.. المركز الثاني لنا.. واللاعبون يصنعون الألقاب
بعد أحداث لقاء سان جيرمان ومارسيليا.. إيقاف نيمار وفتح تحقيق في واقعة العنصرية
رسميا.. التعاون السعودي يعلن التعاقد مع كارتيرون لمدة موسمين
اتحاد اليد يشرح لمصراوي موعد ونظام دوري الموسم الجديد للمحترفين
طارق يحيى: أنظر لمصلحة الزمالك فقط.. وجئنا لمهمة محددة
طنطا لـ"الخليج 365": أمامنا فرصة مع رضا عبدالعال.. وتعاقده موسم ونصف الموسم
رحيل كارتيرون.. صالح موسى لـ"الخليج 365": شرط لعدم التأثر.. والزمالك من صنع اسمه
الأهلي يناقش "رؤية 2050".. شركة لـ"كرة القدم" ضمن 3 شركات مساهمة
شوقي السعيد لمصراوي: الزمالك سيتأثر سلبًا برحيل كارتيرون.. والبديل الأجنبي الأنسب
الشحات ومحمد محمود يعودان للمشاركة في المران الجماعي للأهلي
سموحة يخطف فوزاً صعباً أمام الجونة ويقفز للمركز السادس
من هو بدر بانون صفقة الأهلي المحتملة؟
كيف تسير مفاوضات الأهلي مع يوسف بلايلي؟
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الأربعاء.. موعد إعلان مدرب الزمالك.. ورد مرتضى منصور على رئيس التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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