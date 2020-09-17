"لسنا عبيد.. الزمالك تاريخ".. مرتضى منصور يرد على رئيس التعاون السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك النار على محمد القاسم، رئيس نادي التعاون السعودي، بعد التغريدة التي قام بنشرها عبر حسابه على "تويتر" بعد قليل بعد إعلان التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون.

وغرد القاسم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر:"هذا التعاون ياسادة، اللي يبيه يصير واللي يأمر عليه يتم".

وأعلن نادي التعاون السعودي تعاقده مع كارتيرون لمدة موسمين بعدما رحل الفرنسي عن نادي الزمالك.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر برنامج "أوضة اللبس" بقناة النهار "لن أقوم بتحميل تركي آل الشيخ مسؤولية رحيل كارتيرون للتعاون السعودي، من يتحملها هو رئيس التعاون".

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وتابع منفعلاً "انت فاهم غلط، لما تتكلم عن مصر تكلم بأدب، أنت تلعب بالنار، الزمالك نادي كبير".

وواصل "أنت قمت بخطف مدرب بعدما قمت بعرض عليه أموالاً طائلة وليس لأنك نادي كبير في السعودية، أخطاب كبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية بالتدخل، هل يصح أن يكون هناك مواطن في السعودية يخرج منه هذا الكلام".

وأكمل "لسنا عبيد، نحن نادي الزمالك، جزء من تاريخ مصر وأفريقيا والشرق، القصة ليست في التعاقد مع مدرب ولكن التعرض لنادي الزمالك بشكل غير لائق، لقد قمت بخطف مدرب بالأموال".

واختتم "لقد تم طرد كارتيرون من وادي دجلة، ثم بعد ذلك الأهلي، الزمالك قام باحتضان كارتيرون وأعاده للمجد، هل تظن أننا فاترينة عرض".