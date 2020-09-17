مرتضى منصور يرفض تحميل تركي آل الشيخ مسئولية رحيل كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

رفض مرتضى منصور رئيس الزمالك إلقاء اللوم على تركي آل الشيخ مالك ألميريا الإسباني في أزمة رحيل مدرب الأبيض باتريس كارتيرون إلى التعاون السعودي.

وفي تصريحات لقناة "النهار" قال مرتضى منصور عبر برنامج "أوضة اللبس" :"تركي آل الشيخ ليس شماعة لتحمل الأزمات، هذا الرجل لا يريد خسارة جمهور الزمالك".

وأضاف رئيس الزمالك :"رغم الانتماء للأهلي إلى أن تركي آل الشيخ يتعامل مع الزمالك أيضاً بنفس المعيار الذي يتعامل به مع الأحمر، لأنه يدرك قيمة نادينا جيداً".

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ورحل باتريس كارتيرون عن تدريب الزمالك بدفع قيمة الشرط الجزائي، لينتقل بعد أقل من 24 ساعة إلى المملكة العربية السعودية لقيادة التعاون.

وتابع رئيس الزمالك :"تركي آل الشيخ صديقي رغيب عيبه كونه أهلاوي، ولن نغضب عندما يعود لدعم الأهلي بعد رحيل مجلس الخطيب".

وأنهى مرتضى منصور :"لم نطلب من قبل من تركي آل الشيخ شراء فرجاني ساسي وحمدي النقاز والمدرب جروس أو دعم النادي، هو فعل ذلك لأنه رجل سياسة ذكي".