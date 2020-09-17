أول تعليق من رئيس التعاون على التعاقد مع كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: علق محمد القاسم، رئيس نادي التعاون، على صفقة تعاقدهم مع المدير الفني السابق للزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون. وغرد القاسم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر:"هذا التعاون ياسادة، اللي يبيه يصير واللي يأمر عليه يتم". وأعلن الزمالك في وقت سابق من اليوم الأربعاء حصوله على التوقيع المبدئي للفرنسي باتريس كاتيرون لمدة موسمين لقيادة فريقه. وسبق وأعلن نادي الزمالك، طلب باتريس كارتيرون، عدم استكمال تعاقده مع الفريق.

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