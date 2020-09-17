وكيل جروس: الزمالك لم يتفاوض معنا.. والمدرب في فترة راحة بسويسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمد الحبشي وكيل السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك، أن فريق القلعة البيضاء لم يقم بالتفاوض مع المدرب، مشيراً إلى أنه يقضي فترة راحة في سويسرا.

وقال وكيل المدرب السويسري في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "اون تايم سبورتس2": "لم يحدث أي تفاوض من قريب أو بعيد بين إدارة الزمالك حاليا مع المدرب".

واختتم وكيل جروس تصريحاته: "جروس حاليا في سويسرا ويقضي فترة راحة حاليا".

وكان المدير الفني باتريس كارتيرون، رحل عن الزمالك مساء أمس، الثلاثاء، بعدما قرر فسخ التعاقد مع النادي، وتولى طارق يحيى مسئولية تدريب الفريق مؤقتاً.