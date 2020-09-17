آل الشيخ: هل كارتيرون مورينيو لأخطفه من الزمالك؟ ورمضان عرض نفسه علينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

نفى تركي آل الشيخ مالك نادي آلميريا الإسباني تدخله في صفقة تعاقد التعاون السعودي مع مدرب الزمالك باتريس كارتيرون.

وفي تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس" على قناة النهار قال تركي آل الشيخ :"لست مقتنعاً بالمدرب كارتيرون لأخطفه وأنقله إلى التعاون السعودي".

وأضاف آل الشيخ :"لم يعد لي تدخل سواء في الكرة السعودية أو في الكرة المصرية في الوقت الحالي، هذا الملف أصبح مغلقاً الآن".

وتواترت أنباء حول تدخل تركي آل الشيخ الرئيس الفخري السابق للتعاون السعودي في عملية التعاقد مع مدرب الزمالك، وهو ما نفاه رئيس هيئة الترفيه السعودي تماماً.

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وتابع الرئيس الشرفي السابق للأهلي :"لا أعمل في الخفاء، تكرار اسمي في أي زمة تحدث لنادي بات أمراً سخيفاً، قالوا أنني أحارب الزمالك تارة وأنني ضد الأهلي تارة أخرى".

وواصل آل الشيخ :"أتمنى أن يكبروا هؤلاء عقولهم جيداً، كيف أحارب الأهلي وأنا واحد من بين جماهيره؟ وأكرر أنني سأعود لدعم النادي إذا رغب الجمهور، وإذا وجدت التقدير".

وعن دعم صفقة رمضان صبحي في بيراميدز قال آل الشيخ :"رمضان قال أنه لن ينتقل إلى الأسيوطي، ثم قام بعرض نفسه على النادي عندما كنت مالكاً له، ورفضت ذلك حتى لا يحزن جمهور الاهلي".

وأتم تركي آل الشيخ :"رفعت يدي عن الاستثمار في مصر في الوقت الحالي، كل الأمور واضحة، ولا صحة لكل الشائعات التي دارت حولي في الفترة السابقة".