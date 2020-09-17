مرتضى منصور يكشف موعد الإعلان عن إسم مدرب الزمالك الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه سيتم الإعلان عن إسم المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء خلال 48 ساعة.
وكان الفرنسي باتريس كارتيرون، قد رحل عن تدريب نادي الزمالك وطلب من الإدارة الرحيل الفوري مع دفع الشرط الجزائي.
وقام نادي الزمالك بتعيين طارق يحيى مديراً فنياً مؤقتاً للفريق.
وقال مرتضى منصور خلال تصريحاته عبر قناة "صدى البلد" "في الزمالك هناك لجنة لإدارة الأزمات، اللجنة تعمل بشكل مستمر للتعاقد مع مدرب جديد".
وأكمل "خلال 48 ساعة، سوف يتم الإعلان عن إسم المدير الفني الجديد إن شاء الله".
واختتم "من الوارد أن يعود فيريرا من جديد، كل الأمور مطروحة".
الجدير بالذكر، أن التعاون السعودي أعلن منذ قليل تعاقده مع باتريس كارتيرون لتولي الإدارة الفنية للفريق لمدة موسمين.
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