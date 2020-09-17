عماد النحاس: تجربة النصر السعودي لم تكن "كوبري" للانتقال إلى الأهلي

اكد عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب أن تجربة احترافه في صفوف النصر السعودي لم تكن كوبري لانتقاله لصفوف الأهلي .

وقال النحاس خلال حواره لبرنامج اوضة اللبس الذي يقدمه احمد حسام ميدو عبر شاشة قناة النهار :

" احترمت تعاقدي مع الإسماعيلي حتى آخر يوم ولعبت مع الدراويش كل المباريات ومن المفارقات أن معظم فترات اصابتي جاءت بعد انتقالي الي الأهلي ".

واضاف : " رفضت عرضا

للانضمام إلى الأهلي عام ٢٠٠١ ولكن تعرضت لضغوط من إدارة الإسماعيلي بعد ذلك وتم تصدير صورة للجماهير اننى وقعت للاهلي".

وعن علاقته مع مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي: " سر نجاح جوزيه سيطرته على اوضة اللبس ونجاحه في تجديد دوافع اللاعبين في كل مباراة وبعد الفوز بكل بطولة ".