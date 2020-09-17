عماد النحاس: تجربة النصر السعودي لم تكن "كوبري" للانتقال إلى الأهلي

اكد عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب أن تجربة احترافه في صفوف النصر السعودي لم تكن كوبري لانتقاله لصفوف الأهلي .
وقال النحاس خلال حواره لبرنامج اوضة اللبس الذي يقدمه احمد حسام ميدو عبر شاشة قناة النهار :" احترمت تعاقدي مع الإسماعيلي حتى آخر يوم ولعبت مع الدراويش كل المباريات ومن المفارقات أن معظم فترات اصابتي جاءت بعد انتقالي الي الأهلي ".
واضاف : " رفضت عرضاللانضمام إلى الأهلي عام ٢٠٠١ ولكن تعرضت لضغوط من إدارة الإسماعيلي بعد ذلك وتم تصدير صورة للجماهير اننى وقعت للاهلي".
وعن علاقته مع مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي: " سر نجاح جوزيه سيطرته على اوضة اللبس ونجاحه في تجديد دوافع اللاعبين في كل مباراة وبعد الفوز بكل بطولة ".
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