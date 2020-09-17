عماد النحاس: الأهلي سيكون كعبه أعلى من الزمالك في نهائي إفريقيا

اكد عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب أن الزمالك لن يتأثر برحيل الفرنسي باتريس كارتيرون لان الأندية الكبيرة لا تقف أمام مثل هذه الأمور .
وقال النحاس خلال حواره لبرنامج اوضة اللبس الذي يقدمه احمد حسام ميدو عبر شاشة قناة النهار" " اتمنى تأهل الأهلي والزمالك الى المباراة النهائيةلدوري أبطال أفريقيا ولكن اتوقع ان يكون الأهلي كعبه اعلى اذا وصل الفريقان للمباراة النهائية ".
واضاف : " اتوقع تخلي فايلر عن طريقة ٤-٤-٢ والعودة إلى طريقة ٤-٢-٣-١ في الفترة المقبلة".
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